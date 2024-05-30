陳沂SWAG「報告長官」鄧佳華喊：我可以 遭雪碧拒同台她這樣說

陳沂正式加入成人平台SWAG，29日首登場，迎來海龍壹柒柒和輔導長內內，引人關注，正式開啟後流量大到一度伺服器不堪負荷。而她當日稍早曾文預告首集內容，喊話「報告長官，我可以」，引來鄧佳華留言直呼：「沂～妳我可以」。

陳沂29日直播前發文預告首集內容，引來鄧佳華留言，網友也跟著問「有考慮找鄧佳華一起嗎？」、「佳華說他也要耶」，而現場被問與鄧佳華有合作機會，陳沂則透露鄧佳華從2015年就開始follw她，還會去她的二手義賣會，是她鐵粉。而鄧佳華早前曾留言陳沂邀她合拍《華根初上》，陳沂當時回：「你可以，但，我不可以啊」拒絕了對方。

而辣模雪碧發文表示有收到SWAG邀同台陳沂，但已婉拒並自認「比不上陳的伶牙利齒」，陳沂也回應了。雪碧發文同日晚間，陳沂寫下：「聽說雪碧婉拒了SWAG邀約上我的節目，理由是比不上我伶牙俐齒！？雖然同為40路熟女，我唇槍舌戰，她擺手起家，各自擅長領域不同，何必妄自菲薄？」

陳沂回應雪碧婉拒同台。圖／截自臉書／陳沂

陳沂日前婉拒鄧佳華邀合拍《華根初上》。圖／截自臉書／陳沂

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