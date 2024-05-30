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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

《背著善宰跑》邊佑錫爆紅私生困擾跟著來 公司發聲強調「禁止侵犯藝人隱私」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅，私生問題也跟著來。圖／截自IG／byeonwooseok
邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅，私生問題也跟著來。圖／截自IG／byeonwooseok

邊佑錫主演《背著善宰跑》爆紅，但隨著高人氣而來的竟是遭私生騷擾，經紀公司VARO娛樂不得不發聲警告。

VARO娛樂今（30）發出聲明，表示邊佑錫近期活動常因人潮過多導致現場秩序混亂，擔心安全問題，並提醒粉絲不要擅自到非公開行程的活動地點，造成藝人及主辦方困擾。聲明中還呼籲大家克制包括靠上前遞信、送禮等近身接觸的行為，避免發生意外。除了提醒注意活動秩序外，聲明中還強調禁止跟車、到藝人住處或私空間拍攝、非法取得個資侵犯藝人隱私的行為，表示上述行為恐將會面臨嚴厲的法律訴訟。

而對於粉絲的支持，公司聲明中也表示「感謝粉絲厚愛，我們會努力確保包括藝人和粉絲在內所有人的安全。」

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