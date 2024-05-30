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76歲老戲骨「替女兒還千萬債」沒錢繳卡費 住療養院靠補助過生活

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
秦煌。 圖／摘自微博
秦煌。 圖／摘自微博

76歲資深香港演員秦煌有著「金牌綠葉」的稱號，年前因跌倒出入都需要靠輪椅代步，3月時傳出他在獨居的酒店跌倒，無法自行站立，一度向知名製作人關永忠以及鄰居林偉求救，事後轉介住進療養院，如今傳出他過去因為替女兒還債將房子賣掉，導致現在連卡費都還不起，全靠社工為他申請補助過活。

據港媒報導，秦煌今年3月傳出在長居的酒店跌倒，出院後已被政府安排住進療養院，坦言住療養院比酒店好，「住了兩個月，已經慢慢習慣養老院生活了。如果遇到餐點不合胃口，就叫外賣，也總比一個人獨居酒店，腳軟無法拿食物要好。」

秦煌這次受訪時更透露，10年前為了替大女兒、女婿還300萬（約新台幣1200萬元）債務，不得已才將房子賣掉，不再和TVB續約後隨即爆發疫情，坦言已經有4年沒拍戲沒收入，如今積蓄也用盡，但大女兒與女婿宣告破產後就失聯，至今仍未找到人，「結果現在連信用卡簽賬也還不起」，平日生活開銷全靠社工為他申請補助。被問及紅粉知己，他則強調是他叫對方別花錢來香港探望，所以對方一直沒現身。

年初，秦煌自爆多年前定居深圳，長期由小30歲的小情人照顧，「顧及子女才沒有和太太離婚」遭疑婚內出軌，他稱在50多歲遇見小情人，當時女方才20多歲，還誇讚女友賢慧，在湖南買了幾十萬的房子給女友。曾是演員的莫佩雯於2017年病逝，外傳生前與秦煌感情就不好，還曾六度提出離婚。而也因為他的行為，讓四名子女們與他關係疏離，近來獨居於香港某酒店，如今已轉介住進當地養老院。

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