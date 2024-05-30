葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」超噁行徑 驚爆：他與2026選舉有關

葛斯齊26日出面直播談及賀軍翔捲入官司風波內幕，另外也提到演藝圈還有比黃子佼更可惡的人，預計將於2025年初公布對方姓氏。近日他參加節目錄影，更爆料對方身分「跟2026選舉有關」。

葛斯齊近日上節目《震震有詞》，提起演藝圈還有比黃子佼更可惡的人，直言「我相信演藝圈真的沒有比他更髒，我過去爆料的都是耳聞，聽到去查證，但這件事我眼睜睜看到的，我是親身經歷，不只一起，我跟我身邊的朋友大約6、7人。」

此外，葛斯齊更在節目中爆料，該男星在酒後當眾舔女孩腳趾頭，隨即在眾人面前「搭帳篷」，「我當時拿我手機敲他的『帳篷』，他才整個醒了，他還在笑，我覺得這真的是極度猥褻道一個...我真的沒辦法接受，我是狗仔耶，你居然在我面前這樣子做，你真的沒把我放眼裡耶」，事後對方還告訴葛斯齊說：「我不怕！我不在乎這個」，舉止行為讓葛斯齊相當氣憤。

星座專家唐綺陽先前曾預測，直指「me too 風波」會延燒到2026年，主持人謝震武好奇問葛斯齊：「我以為你要等到縣市長選舉完以後，我想奇怪，這跟縣市長選舉有什麼關係？」葛斯齊聽完則嚴肅回說：「跟2026（選舉）確實有關係」，謝震武則繼續追問兩者的關係，葛斯齊便回說：「這就是...之後如果爆出來的話，你就會知道，原來是這個樣子」。

葛斯齊坦言，目前一直不公布這名藝人的身分，許多網友則紛紛質疑他是故意製造謎團，被網友們罵得很慘。對此，他則稱自己是在激發這些受害者，希望他們能勇敢站出來，「所以我一直把案例丟出來，讓大家知道這不只一件。」

一旁的許聖梅也表示自己看過照片，「會很大條，我也看過相關證據，這個男藝人還蠻紅的，現在也蠻活躍的，知名度也非常高，這個事情爆出來，會是一個蠻驚天動地的事情。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葛斯齊揭「演藝圈最髒男星」惡行。 圖/摘自高點電視YT

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