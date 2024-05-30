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陷惡鄰風波！ 律師林智群告誡郭書瑤「當鴕鳥沒用」原因曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
郭書瑤在欠繳管理費風波後，昨首度公開露面。記者李政龍／攝影
郭書瑤在欠繳管理費風波後，昨首度公開露面。記者李政龍／攝影

郭書瑤當年因拍攝線上遊戲「殺很大」廣告走紅，主演影集「通靈少女」，令她演藝事業攀上高峰，但近日卻被爆積欠小豪宅管理費，遭到管委會向法院聲請支付命令，她卻拒收公文、二度撕毀公告。對此，律師林智群也分享法律小知識，表示「若沒領法院文件，就不生送達效力」這個觀念是錯誤的，更隔空告誡郭書瑤：「當鴕鳥沒用」。

近日「鏡週刊」報導，郭書瑤9年前入住北市信義區的頂樓小豪宅，面積約20坪，每月應繳管理費4千多元，但自去年5月起，她便欠繳管理費，去年11月已積欠達2萬5千元，管委會向法院聲請強制執行，但無下文，經向法院查詢，才知支付命令公文被郭拒收，公文轉到轄區派出所，她也沒去領，導致支付命令因「未送達」當事人，最後自動失效，管委會在社區電梯內貼出公告，點名郭書瑤積欠1年份、共4萬9 千多元管理費。

對此，律師林智群則出面解釋，「法院文件送到戶籍地，如果對方不在或拒收，就會寄存在警察局，貼紅單在你家信箱，通知你去領，這個就是寄存送達。」更直言很多人都認為「只要自己不去領，就不生送達效力」，其實這個觀念是錯誤的。

林智群表示，「如果是行政文書（比如交通裁決書），寄存當天就發生送達效力，如果是民事訴訟文件，寄存後滿10天，也生送達效力。」若裁罰書寫30天內要提行政訴訟，就代表你要趕快提，「不要以為自己拒絕去領，行政機關或法院就拿你沒辦法。」最後，更隔空告誡郭書瑤：「當鴕鳥是沒用的」。

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