SWAG發送邀約...雪碧「拒同台陳沂」 認：比不上陳的伶牙利齒
陳沂正式加入成人平台SWAG並自封「新情色教主」，而有「情色教主」稱號的辣模雪碧（方祺媛）曾表示歡迎她加入「花園性感路線」，不過對於SWAG邀請她和陳沂同台，雪碧婉拒邀約。
雪碧今（29）日透露其實2天前有收到SWAG 邀約，但她感謝平台賞識，但選擇拒絕。雪碧寫道：「有接收到邀約，感謝平台的賞識，但因為我口才不佳，比不上陳的伶牙利齒，不想再次被消費，或消費別人！請容我婉拒同台☺️感謝平台邀約，希望下次有機會是別人的話再合作。」粉絲留言也支持她的選擇。
而她早前發文歡迎陳沂，透露雖然自己是在別的平台，但也希望陳沂可以發光發熱，還稱若對方出大尺寫真她絕對支持。
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