心疼老公星野源被造謠出軌 新垣結衣廣播節目親發聲護夫
星野源娶了「國民老婆」新垣結衣後，22日則爆出他偷吃出軌NHK主播，隨後星野源經紀公司發出聲明表示絕無此事，新垣結衣也在X官方帳號上更新簡介回應，表示一切都是不實傳聞，29日星野源在廣播節目上再度重申沒有出軌，還call out給新垣結衣，親口說明兩人婚姻沒有問題。
星野源深夜在廣播節目上一開頭就談到前幾日發生的事情，透露當時在家裡吃完晚餐後，發現自己的IG湧入很多批評他的留言，正感到很納悶時，隨後就接到經紀人的電話，才知道被人造謠的事情，直言一下子被全日本憎恨的感覺，是未曾有過的體驗，真的感到很害怕，再想到會給妻子及工作人員帶來困擾，就感到難過，因此他也再此重申百分之百沒有做過出軌的事，這些全都是謠言。
令人驚喜的是隨後老婆新垣結衣也透過電話連線的方式親自發聲，「這個傳聞，沒有一丁點是事實。懷著想讓大家放心的心情來打擾了」也心疼老公星野源被誹謗中傷，她還表示「今後我們兩個人也會一起努力，認真、平穩地度過今後的生活。非常感謝這次為我們擔心的各位。請大家放心。希望大家能溫暖地守護我們。真心希望這種事不會再發生了」。
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