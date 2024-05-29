張蘭「美媳婦」稱Mandy：非常滿意 讚兒汪小菲疼老婆「是暖男」

汪小菲27日與台灣女友Mandy 登記再婚，而張蘭直播與新婚兒連線，以「美媳婦」稱Mandy，顯得相當開心，有網友直接問她對兒媳婦滿意嗎？她直說非常滿意。

張蘭直播與汪小菲連線，一臉喜悅直喊著「咱家媳婦呢」、「咱家美媳婦呢」，汪小菲回應「下午茶去了」，隨後要要兒子「請媽喝喜酒啊」，汪小菲則表示等他回去再說。有網友希望張蘭叮囑汪小菲好好對待老婆，張蘭還稱兒子「是暖男」，讚兒子「疼媳婦全球數一數二」，根本不需要她叮囑。

此外，也有網友直接問張蘭對兒媳婦滿不滿意？張蘭直說：「滿意非常滿意」，表示對媳婦就像對親女兒一樣，「你說這媳婦能不可人疼嗎？」，而有人問到孕事，張蘭則稱不希望他們太早懷孕，先過過二人世界。

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