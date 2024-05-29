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曾馨瑩現身力挺「高中街舞大賽」 總獎金高達216萬

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
曾馨瑩今出席緯來電視「高中街舞大賽」首播記者會。記者李政龍／攝影
曾馨瑩今出席緯來電視「高中街舞大賽」首播記者會。記者李政龍／攝影

總獎金高達216萬、媲美「HBL」街舞版的緯來電視首屆「高中街舞大賽」即將於6月1日起，每週六、日晚上8點在緯來體育台首播。來自全台各地超過50所高中職學生，報名組隊一較高下爭取最高榮譽之外，「高中街舞大賽」還請來高規格DJ與評審陣容，包括舞蹈界知名老師田一德、大嘴、叮叮、鄭妹(Locking Tim)，堪稱台灣高中街舞競賽的天花板。

第一屆緯來電視「高中街舞大賽」由緯來電視網、緯來體育台、中華民國體育運動總會、新北市體育局、臺中市運動局一起聯合舉辦，記者會現場特別邀請到兩隊參賽隊伍，莊敬高職「JJVS Sadonald」及啟英高中「THE WoW」現場PK，展現最精彩的尬舞競賽，加上近百位高中生到場大聲應援，現場氣氛異常火熱。

幕後最大推手緯來電視網董事長李鐘培也特別致詞，表示自己參與之前兩場的選拔賽，青春熱血的拚勁，不只讓他特別感動，更猶如年輕了20歲，而舉辦街舞大賽的初衷，就是要給年輕朋友一個發光發熱的舞台；特別嘉賓永齡基金會創辦人夫人曾馨瑩更是力挺站台，她說到自己學舞多年，非常喜歡街舞，因為街舞可以更自由的展現自己，所以可以看到更多創新與火花，希望有越來越多的平台，讓所有熱愛舞蹈的孩子勇敢表現自己、挑戰自己，一起讓台灣的舞蹈越來越棒。由於霹靂舞成為2024巴黎奧運比賽項目，曾馨瑩也呼籲參賽選手如果有任何需要都可以跟她連絡，「哪裡有舞蹈，哪裡就有我」支持舞蹈的熱血不言可喻。

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