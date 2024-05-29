正妹KOL認曾去勝利夜店「莫名斷片」 揭夜店內「嗨到戴太陽眼鏡咬奶嘴」

英媒《BBC》日前上線紀錄片《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》，讓人再度討論並關注於2019年被揭發的「Burning Sun事件」（勝利夜店事件），而香港KOL金Ling（鄭金鈴）看的紀錄片，透露曾到訪「Burning Sun」結果莫名奇妙斷片的經驗，提醒大家真的要小心。

鄭金鈴日前於Threads寫下「我與迷藥的距離」長文，表示看了BBC紀錄片後想起了2018年被友人帶去勝利夜店的經歷，她曬出夜店照片，還透露當晚的DJ就是勝利。鄭金鈴描述紀錄片中未出現的夜店情況，「紀錄片沒顯示的畫面是夜店現場有很多人，除了他們不斷在拋紙巾製造氣氛，還戴了黑超墨鏡和咬著奶嘴。友人告訴我說他們是吃藥後會反白眼和咬舌頭，所以才會戴著太陽眼鏡和咬奶嘴以免咬到舌頭。」

鄭金鈴回憶當時她還好奇問為何警察不會抓？友人則告訴她「因為給很多『稅』所以警察會睜一眼閉一眼」。

而讓她背後發涼的事，當時她喝了2杯香檳，竟莫名奇妙斷片了，等有意識時發現錢包已不見。而友人隨即帶她離開，並趕緊報失信用卡等。鄭金鈴表示她真的喝不多，但卻醉的很快，也懷疑是否被下藥，好在她損失的只是身外物，踏出夜店時她人已清醒。

鄭金鈴分享自身經歷，希望大家都要有警覺心，並直言「江南夜店到現在也很危險」，認為若是幾個女生去江南玩，她絕不建議去「Club」玩，還透露她的友人曾在在韓國地鐵被送上「零食」，好在當時友人拒絕且急步離開，因為「零食」可能都是被下藥的。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

商品推薦