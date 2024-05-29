快訊

獨／民視高層拎蛋糕慶生 胡瓜祭律師牌：剩2天給你解決

陸海警可在南海拘捕外國人…菲總統示警恐局勢升級 陸外交部回應了

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠理由曝光

風吹雨打22年 胡瓜慶65歲生日許願：想搭免費捷運

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
胡瓜今天在外景現場慶生。圖／民視提供
胡瓜今天在外景現場慶生。圖／民視提供

綜藝天王風胡瓜吹日曬22年，今日宜蘭慶生！樸實無華生日願望：希望搭免費公車捷運。

胡瓜的「綜藝大集合」今日來到宜蘭利澤簡永安宮外景，民視團隊特別安排驚喜，由民視執行副總許念台帶領綜藝中心、公關部同仁，來錄影現場幫胡瓜慶生，胡瓜一進場看到全場鄉親與製作團隊為他大唱生日快樂歌，讓他開心大笑起來，笑說每次叫婆婆媽媽、阿公阿嬤不要亂入或者聽話站好都很難，這次怎麼這麼乖都瞞著我，都沒有人脫序先跑來跟我說生日快樂。

胡瓜首先感謝大家為他慶生，也說願望都是許願給身邊所有人，要健康平安最重要，綜藝天王胡瓜說滿65歲第一天最想去搭免費公車與捷運，而且會把這過程拍成影片跟大家分享，可愛又樸實無華的生日願望逗樂大家。

胡瓜還感謝鄉親們跟每次幫忙節目的全台灣宮廟，這22年來全台灣走透透，不管是寒冬冷洌還是烈日曝曬為觀眾服務，謝謝觀眾用收視率支持，讓節目22年來收視第一，這真的是很不簡單的一件事情，還期許節目未來邁向國際，節目更寬廣讓世界各國看到台灣有這麼棒的節目，希望可以帶子弟兵一起出國。

主持群之一阿翔特別說在瓜哥身邊將近20年，最佩服瓜哥始終沒變，敬業又認真，唯一變的就是脾氣變好，讓胡瓜哭笑不得，更是祝福瓜哥身體健康。籃籃也說謝謝瓜哥的教導，希望瓜哥一直在繼續帶領節目20年。郭忠祐更是說在節目八年，感謝瓜哥給他很多機會賺房租，也學習到很多主持的節奏。

長年與民眾互動，在錄影現場綜藝天王胡瓜更是感謝每位鄉親都是隱形主持人，帶歡笑給大家，今天生日特別與鄉親們一起分享，發送50份小蛋糕給現場鄉親，造成瘋搶，來感謝鄉親們一路的支持。

編輯推薦

相關新聞

風吹雨打22年 胡瓜慶65歲生日許願：想搭免費捷運

綜藝天王風胡瓜吹日曬22年，今日宜蘭慶生！樸實無華生日願望：希望搭免費公車捷運。

天后來了！Dua Lipa杜娃黎波宣布來台開唱 搶票時間曝光

3座葛萊美獎、7座全英音樂獎肯定的全球流行天后 Dua Lipa（杜娃黎波）正式全面公開世界巡迴「Dua Lipa - ...

楊繡惠喊「不想賺人民幣」被酸沒市場 再發文「不缺錢」吐心聲

楊繡惠高喊「台灣人」獲得許多讚聲，不過也有人酸她因為「沒有市場」、質疑她也有「開微博」，楊繡惠先是於直播時反擊酸民，28日再發文：「不管我不賺什麼國家的錢，我都不缺錢」，要大家不要爭辯了。

《慶餘年》張若昀父爆欠債上千萬 網心疼「范閒」：戲裡戲外爹都不好好做人

中國大陸男星張若昀主演陸劇《慶餘年》，第二季等了5年終於開播，戲劇話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親，知名製作人張建於今（28）日爆出遭強制執行2000萬人民幣（約9043萬台幣），債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。

晴空匯惡火2勇消殉職 温昇豪全黑圖悼念：謝謝弟兄

新竹市「晴空匯」28樓社區大樓26日發生火警，造成李詠真、周立鑫2名消防員在搜救過程中不幸殉職，今(28日)新竹市消防局...

自家人都看不下去？「小美人魚」導演點出迪士尼的問題

迪士尼曾是美國動畫第一品牌、為全世界兒童帶來不少美好回憶，包括早年的「白雪公主」、「101忠狗」，以及被形容為「文藝復興...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。