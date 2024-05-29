風吹雨打22年 胡瓜慶65歲生日許願：想搭免費捷運

綜藝天王風胡瓜吹日曬22年，今日宜蘭慶生！樸實無華生日願望：希望搭免費公車捷運。

胡瓜的「綜藝大集合」今日來到宜蘭利澤簡永安宮外景，民視團隊特別安排驚喜，由民視執行副總許念台帶領綜藝中心、公關部同仁，來錄影現場幫胡瓜慶生，胡瓜一進場看到全場鄉親與製作團隊為他大唱生日快樂歌，讓他開心大笑起來，笑說每次叫婆婆媽媽、阿公阿嬤不要亂入或者聽話站好都很難，這次怎麼這麼乖都瞞著我，都沒有人脫序先跑來跟我說生日快樂。

胡瓜首先感謝大家為他慶生，也說願望都是許願給身邊所有人，要健康平安最重要，綜藝天王胡瓜說滿65歲第一天最想去搭免費公車與捷運，而且會把這過程拍成影片跟大家分享，可愛又樸實無華的生日願望逗樂大家。

胡瓜還感謝鄉親們跟每次幫忙節目的全台灣宮廟，這22年來全台灣走透透，不管是寒冬冷洌還是烈日曝曬為觀眾服務，謝謝觀眾用收視率支持，讓節目22年來收視第一，這真的是很不簡單的一件事情，還期許節目未來邁向國際，節目更寬廣讓世界各國看到台灣有這麼棒的節目，希望可以帶子弟兵一起出國。

主持群之一阿翔特別說在瓜哥身邊將近20年，最佩服瓜哥始終沒變，敬業又認真，唯一變的就是脾氣變好，讓胡瓜哭笑不得，更是祝福瓜哥身體健康。籃籃也說謝謝瓜哥的教導，希望瓜哥一直在繼續帶領節目20年。郭忠祐更是說在節目八年，感謝瓜哥給他很多機會賺房租，也學習到很多主持的節奏。

長年與民眾互動，在錄影現場綜藝天王胡瓜更是感謝每位鄉親都是隱形主持人，帶歡笑給大家，今天生日特別與鄉親們一起分享，發送50份小蛋糕給現場鄉親，造成瘋搶，來感謝鄉親們一路的支持。

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