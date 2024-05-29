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天后來了！Dua Lipa杜娃黎波宣布來台開唱 搶票時間曝光

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
杜娃黎波將來台開唱！圖／Live Nation Taiwan提供
杜娃黎波將來台開唱！圖／Live Nation Taiwan提供

3座葛萊美獎、7座全英音樂獎肯定的全球流行天后 Dua Lipa（杜娃黎波）正式全面公開世界巡迴「Dua Lipa - Radical Optimism Tour」亞洲場次，11月20日將來台北樂天桃園棒球場火辣開唱！

杜娃黎波亞洲巡迴場次，從新加坡開跑一路唱至雅加達、馬尼拉、東京、台北、吉隆坡、曼谷及首爾，而消息一公開，不少歌迷相當興奮，準備搶票。

她擁有超過420億次數位串流收聽天量，在2020年靠著專輯「Future Nostalgia」及近期憑藉人氣賣座鉅片「芭比」高歌電影主題曲「Dance The Night」入圍金球獎，成功奠定當今樂壇天后地位，而「Future Nostalgia」改寫告示牌專輯榜成為在前十名停留最久的女歌手，洗腦單曲「Levitating」贏得鑽石認證及告示牌年終冠軍曲。

即將展開的世界巡迴「Dua Lipa - Radical Optimism Tour」將同步歡慶稱霸全球11國冠軍的第三張專輯「Radical Optimism」，在英國金榜一連飆下全新紀錄成為「2024年首週最高銷量英國歌手」及「自2021以來，首週最高銷量英國女歌手」；在美國告示牌專輯暢銷榜強勢奪冠、專輯榜空降亞軍，成為Dua Lipa生涯最高首週銷量表現。6月12日早上11點拓元售票系統全面開賣。

杜娃黎波將來台開唱！圖／Live Nation Taiwan提供
杜娃黎波將來台開唱！圖／Live Nation Taiwan提供

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