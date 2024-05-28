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楊繡惠喊「不想賺人民幣」被酸沒市場 再發文「不缺錢」吐心聲
近期演藝圈捲政治議題，部分有到中國大陸發展的台灣藝人透過微博，或是在當地活動上選擇表態，引起熱論，女星楊繡惠則於臉書寫下「我是台灣人」，並稱：「因為我不想賺人民幣，我沒賺人民幣也活的好好的。」楊繡惠高喊「台灣人」獲得許多讚聲，不過也有人酸她因為「沒有市場」、質疑她也有「開微博」，楊繡惠先是於直播時反擊酸民，28日再發文：「不管我不賺什麼國家的錢，我都不缺錢」，要大家不要爭辯了。
對於網友酸「市場問題」，留言批她「今天歐美市場找她去，看她會不會也這樣說，假高尚！」楊繡惠回應：「我還是不會去！你才假道德勒。」還有網友曬出她17年微博發文的截圖要她解釋，她則表示她的微博微信早就關閉了，正面回應網友質疑。
不過似乎評論未停，28日凌晨楊繡惠再發文寫下：「不要再爭辯了，不管我不賺什麼國家的錢，我都不缺錢，這樣可以嗎😌怎麼我不賺一個國家的錢還要被攻擊啊！」而網友則要她別再理酸民。
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