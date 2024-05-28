快訊

接棒孫曉雅 AIT宣布谷立言今夏出任台北辦事處處長

幸運兒是你嗎？大樂透1億頭獎開出一人獨得 獎落「這縣市」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《慶餘年》張若昀父爆欠債上千萬 網心疼「范閒」：戲裡戲外爹都不好好做人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
張若昀在《慶餘年》中飾演男主角范閒。圖／截自微博／慶餘年官微
張若昀在《慶餘年》中飾演男主角范閒。圖／截自微博／慶餘年官微

中國大陸男星張若昀主演陸劇《慶餘年》，第二季等了5年終於開播，戲劇話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親，知名製作人張建於今（28）日爆出遭強制執行2000萬人民幣（約9043萬台幣），債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。

據「企查查」網顯示，張建遭法院強制執行2000萬人民幣，其相關公司同列為被執行人。不過網友紛紛認為張若昀是受父波及，表示劇中他飾演的「范閒」要處理內庫虧空問題，戲外親爹則被列被執行人，戲裡戲外「爹都不好好做人」，認為這無關張若昀，有事找就當事人。

其實張若昀自幼父母離異，他都由爺爺奶奶照顧，與父母見面不多。其父四度結婚，還曾在張若昀事業正旺時冒他名與華策影視公司簽約，並私吞1.4億人民幣（約6.2億台幣），張若昀告上法院，父子也決裂。如今其父再爆金錢問題，網友心疼張若昀，紛紛留言「別帶張若昀、張建是張建，張若昀是張若昀」。

編輯推薦

延伸閱讀

潘光中／《慶餘年第二季》良心劇王回歸 希望下一季不要再等五年

相關新聞

楊繡惠喊「不想賺人民幣」被酸沒市場 再發文「不缺錢」吐心聲

楊繡惠高喊「台灣人」獲得許多讚聲，不過也有人酸她因為「沒有市場」、質疑她也有「開微博」，楊繡惠先是於直播時反擊酸民，28日再發文：「不管我不賺什麼國家的錢，我都不缺錢」，要大家不要爭辯了。

《慶餘年》張若昀父爆欠債上千萬 網心疼「范閒」：戲裡戲外爹都不好好做人

中國大陸男星張若昀主演陸劇《慶餘年》，第二季等了5年終於開播，戲劇話題熱度高，演員卻也傳出爭議，男主角張若昀的父親，知名製作人張建於今（28）日爆出遭強制執行2000萬人民幣（約9043萬台幣），債務問題引討論，而同劇女星毛曉彤則是遭其他劇組欠薪，數字曝光後片酬也引起討論。

晴空匯惡火2勇消殉職 温昇豪全黑圖悼念：謝謝弟兄

新竹市「晴空匯」28樓社區大樓26日發生火警，造成李詠真、周立鑫2名消防員在搜救過程中不幸殉職，今(28日)新竹市消防局...

自家人都看不下去？「小美人魚」導演點出迪士尼的問題

迪士尼曾是美國動畫第一品牌、為全世界兒童帶來不少美好回憶，包括早年的「白雪公主」、「101忠狗」，以及被形容為「文藝復興...

五月天阿信全說了！捐上億善款助台灣高雄、花蓮、宜蘭

五月天阿信因一句「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的」，掀起兩岸網友互槓，後又被挖出捐人民幣900萬（約4050萬新台幣）...

接連遭網路詐騙3次 黃豪平分享防詐騙第一步

詐騙新聞層出不窮，一不小心就落入壞人的陷阱，「社會Now什麼」邀請藝人黃豪平擔任客座主持人，首次錄影就邀請到刑事局防預科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。