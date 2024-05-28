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晴空匯惡火2勇消殉職 温昇豪全黑圖悼念：謝謝弟兄

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
温昇豪當年演出「火神的眼淚」。圖／本報系資料照
温昇豪當年演出「火神的眼淚」。圖／本報系資料照

新竹市「晴空匯」28樓社區大樓26日發生火警，造成李詠真、周立鑫2名消防員在搜救過程中不幸殉職，今(28日)新竹市消防局鑑識人員完成證物初步鑑定，研判為電纜線短路造成，而昔日主演過電視劇「火神的眼淚」演員温昇豪向來關心此議題，今(28日)他也在社群全黑圖發文悼念：「李詠真，周立鑫，兩位弟兄！辛苦你們！謝謝你們！」。

温昇豪昔日主演過電視劇「火神的眼淚」，該劇當初創作的源頭即是2015年桃園市新屋保齡球館火災，該起事件造成多位消防員殉職，温昇豪在演完「火神的眼淚」後一直關心該議題，同時也低調幫助關心燒傷的傷友多年，此次憾事發生，他以全黑圖悼念消防弟兄，引來網友也紛紛以哭泣表情符號回應，有網友感慨：「到底什麼時候才會重視這塊？真的好無奈、無言..」、「難過憾事一再發生」。

温昇豪以全黑圖悼念。圖／摘自IG
温昇豪以全黑圖悼念。圖／摘自IG

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