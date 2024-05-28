自家人都看不下去？「小美人魚」導演點出迪士尼的問題

迪士尼曾是美國動畫第一品牌、為全世界兒童帶來不少美好回憶，包括早年的「白雪公主」、「101忠狗」，以及被形容為「文藝復興」時期的「美女與野獸」、「阿拉丁」等，近年來這些經典動畫也陸續被重拍成真人版。不過近期的迪士尼動畫或是真人版電影，都有一個很大的問題：每次都在選角與情節方向引發爭議，許多人抱怨過於「政治正確」，或者為置入某些理念反而把故事編排、角色鋪陳等基本細節都放在一邊，變成另類的「教育電影」。

如此大轉變，觀眾不可能沒有感覺，去年最賠錢的5部電影，迪士尼集團佔了4部，連慶祝自家動畫滿百年的紀念作「星願」，無論在票房或是口碑都失利。近日曾經共同執導「小美人魚」、「阿拉丁」、「大力士」、「星銀島」、「海洋奇緣」等著名迪士尼動畫的導演約翰馬斯克就在動畫與特效、電玩的研討會上坦言：「我覺得他們應該要進行一部分的路線修正，把理念的置入放在次要，影片的娛樂性、故事精彩度和角色是否吸引人應該是更重要的。」

在約翰馬斯克眼中，傳統迪士尼經典並非先有想置入的理念，而是要觀眾進入到故事和角色以及片中的那個世界裡，他認為這應該還是目前迪士尼影片的核心，「你不必完全拋開理念的置入，但在那之前先要創造出觀眾能同情且覺得搶眼的角色。」他說道。

約翰過去的迪士尼動畫作品中，也包括首位黑人公主當主角的「公主與青蛙」，就算如此他表示該片也不是基於要伸張「覺醒文化」而打造，雖然他可以理解那樣的批評。至於這幾年迪士尼愈來愈常把舊動畫翻拍成真人版，他認為電影公司總是在想要如何降低風險，看到觀眾喜歡某一種東西就在想，有沒有辦法換個樣子再賣給他們一次，甚至做得比上一次更好？

只是迪士尼好幾部經典動畫重拍，觀眾口碑或是影評成績都不如動畫原版，基於自身曾經參與的歷史，約翰馬斯克特別拿去年引起一堆爭議的真人版「小美人魚」來開刀：「他們沒怎麼在父親與女兒的故事上著墨，那可是整部電影的核心，而且那隻螃蟹，大家可以在動物園裡看到活生生的真實動物，牠們都比電影裡的表情豐富多了，『獅子王』也是這樣。」 經典動畫版本「小美人魚」，至今仍受到全球觀眾的熱愛。圖／摘自IMDb 真人版「小美人魚」引發強大爭議，動畫版導演也覺得有問題。圖／摘自IMDb

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