遭酸「大陸沒市場」賺不到人民幣 楊繡惠反擊了

賀軍翔捲入官司風波，遭提告妨害性自主。外界想到資深狗仔葛斯齊去年5月爆料賀軍翔和酒店小姐喇舌，把事件聯想在一起。但葛斯齊26日開直播澄清兩件事沒有關聯，女荷官爆料算是「案外案」。此外，他也在直播中表示，有一名男藝人比黃子佼更可惡，更隔空喊話若對方沒任何作為他將會出手。

2024-05-27 16:25