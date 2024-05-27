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遭酸「大陸沒市場」賺不到人民幣 楊繡惠反擊了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
楊繡惠表態自己是台灣人。記者李政龍／攝影
楊繡惠表態自己是台灣人。記者李政龍／攝影

近來不少藝人紛紛主動表態支持大陸統一台灣，楊繡惠則是高喊「我是台灣人」，獲得台灣網友一片讚聲，但也有不少人質疑她在大陸本來就沒有市場，懷疑她只是在蹭熱度，她則開直播反擊酸民，表示是自己主動放棄對岸市場，因為她不想要離鄉背井，認為少賺一點錢沒差。

楊繡惠說，早在「康熙來了」熱播期間，對岸就曾邀約她過去拍戲，不過被她果斷回絕，「當時去大陸玩還有粉絲認出我，要找我簽名」，她不是沒有海外演出的機會，只是因為她不想要離開台灣，所以都選擇放棄，而她本來有開通微博，也因為最近的表態事件發酵，讓她決定關閉帳號，立場可說相當堅定。

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