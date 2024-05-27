韓國第一美女結婚17年！認證「戀愛跟結婚不一樣」
韓國第一美女金喜善最新懸疑心理劇《我們，家》，搭檔百想影后李慧英，講述金喜善飾演的知名心理醫生「盧英媛」遭神秘人士威脅，聯手推理小說家婆婆「洪思江」守護家人。首集開播就疑點重重，英媛的公公（權海驍飾演）對她視同女兒般疼愛，反倒與結褵多年的老婆早已貌合神離。不過公公在開播就領便當，他爬著十幾年的山路遛狗，卻在滑落小坑時意外遭落石砸死，情節跟跟婆婆寫的小說內容竟然一模一樣！
飾演婆婆的李慧英早年就以韓版《流星花園》具俊表媽媽而聞名亞洲，她其實在年僅27歲時就以電影《成功時代》在百想藝術大賞首奪影后寶座，2年前更以金獎大導洪常秀的作品《在你面前》二度於電影部門封后，可說是演技實力派。
46歲凍齡女神金喜善最近除了新劇《我們，家》開播，最近更與諧星李壽根、李恩智、偶像男團成員泳勳合開綜藝節目《밥이나 한잔해（Whatcha Up To?）》，李恩智問已婚17年的金喜善推薦步入婚姻嗎？她回：「雖然每一年的想法都在變，但還是推薦。」
李恩智繼續追問，「真的很好奇，真的有可能看到某個人的時候感覺到『啊我要跟那個人結婚』嗎？」金喜善回答，「戀愛跟結婚是不一樣的，但我和這個男人（老公）初次見面就覺得啊我要跟這個男人結婚，你馬上就會懂這種感覺了，應該會出現這樣的人。」
此後節目嘉賓Super Junior利特因和金喜善老公同一個健身房，也透露金喜善老公又帥、身材又好還很能喝（酒），前女團韓善伙也證實金喜善跟她炫耀過，「我老公很帥！」證實結婚多年兩人感情依舊超甜！全劇每周六日在MyVideo上架。
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