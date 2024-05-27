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比黃子佼更過分！葛斯齊爆男星線索 下最後通牒：將公布姓氏
賀軍翔捲入官司風波，遭提告妨害性自主。外界想到資深狗仔葛斯齊去年5月爆料賀軍翔和酒店小姐喇舌，把事件聯想在一起。但葛斯齊26日開直播澄清兩件事沒有關聯，女荷官爆料算是「案外案」。此外，他也在直播中表示，有一名男藝人比黃子佼更可惡，更隔空喊話若對方沒任何作為他將會出手。
葛斯齊昨天開直播先是談到賀軍翔捲入官司的內幕外，他也提到手中還握有某主持人的未爆彈黑料，更形容這位藝人的力道不雅於黃子佼。他更想到唐綺陽近期曾預言，演藝圈的ME TOO風波會延燒到2026年。對此，他也表示，若2026年這名男藝人還沒被爆出來，他將會出手公開手中證據，包括圖片、對話。
葛斯齊直言，與這名男藝人碰過兩次面，其中一次是在小蝦陳大天的脫口秀場次裡，「那個藝人就在脫口秀的場次裡，但他不敢跟我坐得太近，我案子越來越清楚了，因為這個男藝人曾告訴我說『不怕，來啊！』我超看不過，我一直忍耐，我一直忍你，不要騙大家了，我相信演藝圈同行的人多少知曉一些事情。」
葛斯齊表示，已經給這名男星1年多的時間，也向對方說過很多次，並對那位男星下通牒：「如果2026他沒有被爆出來，我2025的年初會把他的姓氏告訴大家，大家從我之前的爆料的這些跡象，就可挑選出是誰了，跟我上次退通告有很大的關係。」，更氣得直呼：「我一直忍耐，我忍到今天還在忍你。」。
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