侯佩岑高喊「回歸祖國」遭炎上 神隱5天首發聲：謝謝你們

總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國大陸央視官方微博昨（22）日發文表示，「中國終將實現完全統一。」而台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑轉發貼文，引起不少台灣網友反彈，許多網友甚至湧入侯佩岑的臉書、IG嗆聲。事隔5日，侯佩岑今（27）日則在微博發聲，更附上一張出寫著「謝謝你們」的照片。

侯佩岑今天在微博上發文，提起兒時爸爸送給她的第一本書《小故事 大啟示》，表示雖然書皮已被翻破，但故事中的「大啟示」卻是等到長大後才慢慢理解。此外，她也分享送給2個兒子的書籍《男孩鼴鼠狐狸與馬》，透露在讀書本給孩子們聽時，才赫然發現原來這本書是送給她自己的禮物，也就是給給「小佩岑」看的，「其實住在心裡的那個小孩，也需要心靈的滋養和陪伴，也渴望被肯定、被理解、被疼愛。」

侯佩岑直言，書中的角色互動都讓她有所領悟，「我們都一樣，在人生的道路上歷經著，跌倒了才知道痛、害怕了才學會勇敢、受傷了才懂得保護、失去了才珍惜、愛過了就不枉此生，如人飲水，冷暖自知。」並在發文中附上一張插畫圖，圖中寫著「謝謝你們」。

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