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欠繳小豪宅管理費、怒撕公告 郭書瑤道歉了

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
郭書瑤。圖／星星相藝提供
郭書瑤。圖／星星相藝提供

郭書瑤當年因拍攝線上遊戲「殺很大」廣告走紅，主演影集「通靈少女」，令她演藝事業攀上高峰，但近日她卻被爆積欠小豪宅管理費超過1年，且遭管委會向法院聲請支付命令，她更拒收公文、二度撕毀公告，還經常網購卻不領包裹，讓包裹佔據社區大廳，更有住戶爆料，郭書瑤習慣將丟棄的紙箱堆放在住家門口，破壞公共走廊整潔，引來住戶抱怨連連，狂批「惡鄰」。

對此，郭書瑤回應：「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無瑕不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

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