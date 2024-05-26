五月天石頭才說迷失自我！阿信最新發聲曝光
五月天近日忙於10場北京鳥巢「回到那一天」25周年巡演，主唱阿信昨脫口「我們中國人，到北京就是要吃烤鴨」引發關注，石頭更在社群發聲「迷失自我」，今天繼續第6場演出備受矚目，他點了「頑固」一曲送給自己與粉絲，他表示：「也許未來的某一天，你可能再次離開五月天，但是請相信我，怪獸、瑪莎、石頭、冠佑，我們會一直在這裡，等著你回來。」
他提到一直以來有很多人保護著他們，「我也知道很多人為五月天流下了眼淚，其實那是我最捨不得的事情，因為身為一個樂團，或有可能是你們某種偶像，總希望帶給你們的是希望、快樂、信仰，最讓我心疼的是流下眼淚的你們。」感性告白逼哭眾人。
當他們演唱「笑忘歌」前，阿信重提先前第一次到哈爾濱舉辦簽名會的點滴，「我們沒有失去我們的熱情、我們的愛，後來我們去了很多學校，在街頭一首一首慢慢的唱，後來慢慢越來越多的人靠過來，我想如果沒有這趟旅程的話，五月天不會是今天的五月天。」
由於他的發言掀起兩岸網友筆戰，有人質疑他從未提過「台灣」，阿信今天表示：「 我們在台灣，我們出道就開了一場大型的演唱會。」讓許多聲援五月天的粉絲呼籲：「請看看他的真心吧！」
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