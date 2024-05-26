熱愛成長的土地 蕭敬騰：努力做個堂堂正正中國人
「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）成為人夫後，今（25日）再度扛起「hito流行音樂獎」開場演出及領獎，因為媽媽這兩天突然動刀住院，老蕭陪伴照料，ㄧ整天幾乎沒睡，工作人員體恤他，臨時卡了訪問，稍早他也終於在臉書回應近況，希望外界不用太過擔心。
老蕭說：「沒有即時回覆大家，讓大家操心了。身為公眾人物，尊重所有的聲音是基本禮儀，也因爲不擅言詞，所以盡量用身體力行來傳遞自己的想法。」
他似也針對近來兩岸藝人表態與否的話題，表達了一些想法：「我在台北萬華長大，我熱愛我成長的土地，美味的小吃，善良的人們，我的母親是花蓮豐濱人，父親來自福建泉州，這是存於血液中的事實，絕對不是一項選擇。謝謝我的父母給了我熱愛音樂 ，熱愛表演的生命，我很驕傲自己是中華民族的一份子，我會繼續努力做個好漢子，堂堂正正中國人。」
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