汪小菲宣告喜訊！「下禮拜開始已婚」星期一領證再婚Mandy
汪小菲近來與女友Mandy戀情發展穩定，在直播帶貨時，還突然宣告喜訊，稱自己下星期就已婚了，預告要帶著女友去登記結婚。
汪小菲去年被爆出與Mandy戀情後，兩人就不停被拍到，汪小菲不論是在大陸或是台灣，身邊一定都有Mandy身影，就連汪小菲出國工作也都帶著她，看起是形影不離、如膠似漆，而25日汪小菲在直播時就突宣告「從下禮拜開始，我也是已婚」，看來他已決定要與Mandy再婚，還透露27日兩人就在上海辦理結婚證。
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