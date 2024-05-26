賀軍翔遭控妨害性自主 知情人士爆「對象是女荷官」黑道喬不攏曝光
賀軍翔24日住家遭檢警搜索，並遭控妨害性自主，之前傳出是與酒店女公關發生糾紛，不過有知情人士爆料，發生糾紛的對象是女荷官。
外界原本傳出今年初賀軍翔受邀到一間私人招待所，參加朋友的生日派對，現場叫來不少酒店女公關，事後酒店女公關提告賀軍翔妨害性自主，不過「TVBS新聞網」則報導指出，有知情人士透露，其實發生糾紛的是台北市某德州撲克協會的女荷官，事情發生的當下並不是在協會內，而是兩人相約在外面碰面時所發生的。
知情人士更揭這種事情通常都是會找黑道人士來處理，有可能是因為賠償金沒有談攏，所以女方就決定報警，才讓事情曝光，據悉，這間德州撲克協會規模不小，需要加入會員才能進入，常有演藝人員與上流人士出入，女荷官也都是精心挑選的。
有關賀軍翔並捲入妨害性自主案，24日其委託的律師事務所發出聲明強調，未與任何第三人有任何踰矩行為，也指稱會全程配合偵查程序。
更多推薦
▪九澤CP爆不合！內幕外流 邱鋒澤吐未來動向
▪席琳娜缺席仍成坎城影后 「蜘蛛女」之夫獲頒坎城影帝
▪熱愛成長的土地 蕭敬騰：努力做個堂堂正正中國人
▪妮姬米娜涉攜大麻出境 遭荷蘭機場罰款後獲釋
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言