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賀軍翔遭控妨害性自主 知情人士爆「對象是女荷官」黑道喬不攏曝光

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
賀軍翔。 圖／聯合報系資料照
賀軍翔。 圖／聯合報系資料照

賀軍翔24日住家遭檢警搜索，並遭控妨害性自主，之前傳出是與酒店女公關發生糾紛，不過有知情人士爆料，發生糾紛的對象是女荷官。

外界原本傳出今年初賀軍翔受邀到一間私人招待所，參加朋友的生日派對，現場叫來不少酒店女公關，事後酒店女公關提告賀軍翔妨害性自主，不過「TVBS新聞網」則報導指出，有知情人士透露，其實發生糾紛的是台北市某德州撲克協會的女荷官，事情發生的當下並不是在協會內，而是兩人相約在外面碰面時所發生的。

知情人士更揭這種事情通常都是會找黑道人士來處理，有可能是因為賠償金沒有談攏，所以女方就決定報警，才讓事情曝光，據悉，這間德州撲克協會規模不小，需要加入會員才能進入，常有演藝人員與上流人士出入，女荷官也都是精心挑選的。

有關賀軍翔並捲入妨害性自主案，24日其委託的律師事務所發出聲明強調，未與任何第三人有任何踰矩行為，也指稱會全程配合偵查程序。

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