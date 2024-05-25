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陳沂自封「新情色教主」辣模雪碧喊歡迎 被酸比雞排妹更低級這樣回

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳沂、雪碧。圖／截自IG／yi326326、sprite0719ss
陳沂、雪碧。圖／截自IG／yi326326、sprite0719ss

陳沂24日官宣加入成人平台SWAG，放話「新一代情色教主，正式上線」，而昔日受封「情色教主」的雪碧（方祺媛）則發文寫下：「歡迎新一代情色教主陳小姐」。

方祺媛分享加入SWAG的新聞表示歡迎她成為新一代情色教主，還稱「要一起白手起家，加入我跟鄭小姐的花園性感路線」，祝陳沂發光發熱，還表示未來有出大尺寫真的話她絕對支持。

而陳沂親發文宣布為「新一代情色教主」，放話要跟雪碧搶四十路市場，有網友在貼文下留言表示她過往曾笑雞排妹，如今加入SWAG「比她更低級、拍A片」，陳沂則親回：「拍片有什麼低級呢？我不是笑她拍片欸，是笑她前科。」

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陳沂自封「新情色教主」。圖／截自臉書／陳沂
陳沂自封「新情色教主」。圖／截自臉書／陳沂

陳沂回覆網友。圖／截自臉書／陳沂
陳沂回覆網友。圖／截自臉書／陳沂

雪碧（方祺媛 ）發文歡迎陳沂。圖／截自臉書／方祺媛
雪碧（方祺媛 ）發文歡迎陳沂。圖／截自臉書／方祺媛

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