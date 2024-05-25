影帝莫子儀「我們的國家」挺台灣論民主 網讚：演藝圈這波你最勇

近期兩岸關係緊張，台灣立法院擴權上萬民眾上街頭抗議，以《親愛的房客》拿下金馬影影帝的男星莫子儀24日晚間發文談「真正的民主」，明確以「我們的國家」稱台灣，部落客「Melita's 旅行箱軌跡」留言：「這一波你是演藝圈最勇敢，沒有隱晦、清楚表達！」網友也讚他公開說真話好帥氣！

莫子儀24日晚間寫下：「立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。」他嘆「我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家」，表示自己褪下演員身分就是國民，認為台灣民主與自由來之不易，希望大家能充分理性溝通辨析，尊重包容共存，也盼「我們的國家」台灣順遂。

520台灣新任總統賴清德正式上任後，大陸官媒陸續於微博發文「反台獨」、「統一」、「回歸祖國」等文章，部分進軍大陸市場的台灣藝人都轉發大官媒微博內容，莫子儀雖是談立法院擴權一事，不過他公開明確以「我們的國家」盼台灣順遂，讓網友紛紛留言「謝謝小莫發聲」、「堅持是非真的很需要勇氣」、「看到好多台灣藝人回歸『他們』的祖國，現在看到你的PO文覺得好感動。」

莫子儀全文：

立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。 沒有透過充分逐條討論，無法向人民釋疑解惑，甚至無視制度而強渡關山的法條，是冷漠的高壓專制與威權。 我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣。 褪去演員的身份，我也只是一個國家的人民，我們擁有的民主與自由來之不易，能守護到什麼時候，誰都不敢確定。 尊重每個不同的立場，但希望我們的民主，是能充分理性溝通辨析，傾聽不同意見，尊重包容共存，一起守護國家與人民的民主。 望你順遂，台灣。

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