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「九龍城寨」票房破26億 片場竟是「亞洲十大恐怖地」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
反派伍允龍在片中極為搶戲，導演還怕他搶風頭剪掉不少戲份。圖／華映提供
反派伍允龍在片中極為搶戲，導演還怕他搶風頭剪掉不少戲份。圖／華映提供

香港動作鉅片「九龍城寨之圍城」全台上映7天票房將近1500萬，而早些上映的香港票房則已破7000萬港幣（約2.9億），大陸更飆破26億台幣，「城寨4少」風靡全網之外，連大反派「王九」伍允龍也是愈壞愈圈粉，其實他真面目十分帥氣，且自小練武，還是葉問的嫡傳徒孫，也曾當過謝霆鋒帥父，導演鄭保瑞還因為怕他太搶鏡，剪掉他3分之一的戲。而「九龍城寨」不只各地票房狂飆，國際熱度也攀升，將於新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、英國、愛爾蘭陸續上映。

片中「城寨四少」劉俊謙、林峯、胡子彤、張文傑的魅力襲捲網路，扮演反派「王九」的伍允龍除了有強大武功，更因身懷「金鐘罩鐵布衫」硬氣功，戰鬥值極高而備受討論，伍允龍為答謝影迷，回應說：「看過的觀眾好感謝你，還沒看的趕快去感受一下！」伍允龍在香港出生，自小隨家人移民美國，擁有伊利諾大學厄巴納香檳分校學士及碩士學位，7歲開始學武，16歲獨身返回香港，舅父推薦詠春名師黃淳樑，成為葉問的嫡傳徒孫，後來當過謝霆鋒的詠春拳師父。

片中伍允龍頂著長捲假髮，始終戴墨鏡，不少觀眾反應一度誤以為是郭富城一人分飾二角，伍允龍說，墨鏡是「導演有講明的，整部戲都不能拿下來」，不過，伍允龍透露唯有一場他要殺「大老闆」洪金寶的戲，因為是其角色的轉變關鍵，想讓觀眾透過眼神見到他的傳達，所以跟導演商量拿下。

另外，導演鄭保瑞提到美術指導麥國強領導團隊辛苦搭出的「九龍城寨」，拍完還是得拆光，用心搜集的道具保留過1年，但存放倉庫租金過高，只能放棄，如今計畫再拍續集，這些浩大工程仍得重新再做一次；另外，有影迷發現，九龍城寨是在香港的邵氏片場、西貢成豐片場、元朗屏山達德學校等處搭建。電影裡的茶餐廳、廟宇等走廊等景就是在達德學校改建的，但其實這間廢棄的學校，在香港被傳說是「猛鬼學校」，早在1998 年便停用荒廢至今，鬧鬼傳言不斷，被國家地理頻道評為「亞洲十大恐怖地方」，但仍偶有影視作品或MV前往取景。「九龍城寨之圍城」現正熱映中。

「九龍城寨之圍城」的搭景場地其實在廢棄學校。圖／華映提供
「九龍城寨之圍城」的搭景場地其實在廢棄學校。圖／華映提供

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