賀軍翔疑涉妨害性自主被告 知情人士曝「他當天所見狀況」

賀軍翔24日驚爆疑因妨害性自主遭列被告，為保全證據警方至其住處搜索，而案件內情恐與他早前曾被爆上酒店有關，傍晚賀軍翔則透過律師發聲明表示會配合調查，並強調沒有與第三人有踰矩行為。

而據《ETtoday新聞雲》報導，一名知情人士表示，提告女子與賀軍翔當天有一些「比較親密的互動」，但他沒注意到有踰矩、脫序的行為，並稱當天人不少，應不至於膽子大到一堆人在場就出手。

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