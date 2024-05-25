五月天北京開唱 阿信脫口「我們中國人」！秒登微博熱搜

新任總統賴清德520就職後，堅定表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中共文武夾擊，一連3天逼得許多台灣藝人轉發「台獨死路一條」貼文輸誠，24日晚五月天在北京鳥巢開唱，主唱阿信和歌迷互動時，突然脫口「我們中國人」，網路上兩岸歌迷討論熱烈。

五月天在北京鳥巢舉辦「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，阿信和歌迷閒聊，笑說：「知道我們昨天在北京吃的是什麼嗎？想知道嗎？大家都叫我們去吃豆汁，我們沒吃到，但是呢，我們吃了烤鴨。」

阿信隨後說，「我們中國人嘛，來北京一定吃烤鴨的，還要吃什麼呢」，立刻引爆全場尖叫聲，讓他苦笑說「怎麼了，吃烤鴨不行嗎」，他笑說還可以去吃涮羊肉。

阿信雖未發文表態，在鳥巢演唱會自稱「我們中國人」，影片火速在微博瘋傳，如今更登上文娛榜熱搜第4名。

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