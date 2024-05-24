鳳梨學馮語婷發「不自殺聲明」還是晶晶體版本 網稱他「現實版周處除三害」

鳳梨（吳泓逸 ）與網紅馮語婷打官司，馮語婷公開本名、正面照，還發「不自殺聲明」，鳳梨則揭對方為2人以上團體，其中為年約40的高姓男子，轟對方「讓單親媽用苦肉計出來擋」，而今（24）日傍晚，鳳梨再發文，還模仿馮語婷發出「不自ㄕㄚ（殺）聲明」。

文章發出２小時引來包括陳沂等按讚，還有網友留言稱是「現實版周處除三害」。鳳梨還曬出手寫體的「不自ㄕㄚ聲明」，網友好奇：「這字是你寫的？」，鳳梨直回：「不然你寫的？」，顯然模仿馮語婷還用上「中文混英文」晶晶體的聲明就是出自鳳梨之手，讓網友一看笑翻。

鳳梨全文：

我就是鳳梨前吳檢座本人 本名吳泓逸

吳檢座這個名字其實就是我十幾年前犯案而得來的

所以我深感抱歉並去與家屬道歉達成和解

我只是單純看不過馮語婷=高ＯＯ（花小武）自己搞資金盤還婚後搞東搞西才希望這件事情為這個社會發聲

我絕對有用吳檢座這個名字做過違法的事

也確實偽造過自己的身分

如果我今天沒勇敢站出來

那只會讓跟我同案的馮語婷=高ＯＯ（花小武）繼續危害社會

任何輿論批評我都可以接受

承擔公眾人物之責任（不對，我早已不是公眾人物）

但如果越界

我會走司法途徑

假帳號我也一律不回答及刪除

最後附上本人手稿聲明。