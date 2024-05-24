炎亞綸30日將面臨一審判決 阿本認兩人仍保持聯絡

炎亞綸去年6月捲入Me Too風波，他遭網紅耀樂指控在他16歲時硬上，炎亞綸甚至偷拍兩人性愛影片外流，檢署去年11月偵查終結，認為性侵事證不足，但炎亞綸30日將面臨違反「兒少性剝削防制條例」一審判決。阿本(翁瑞迪)今出席第二屆 Q POWER Awards頒獎典禮，也被問到相關話題。

炎亞綸和阿本因為合作「桃花小妹」成為好友，2019年阿本被拍到多次進出炎亞綸住處，多年來兩人對外都僅承認是非常好的朋友，阿本今被問到有無關心炎亞綸，他求饒「可以不要聊嗎，不是不能聊這個，而是我覺得就聚焦在我想要傳達的，阿布是我人生很重要的朋友，我們還是有聯絡」，他表示炎亞綸也知道他今天會出席活動，希望還是不要模糊焦點。

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