快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

朴敘俊緋聞女友Lauren Tsai 曾演美國電影《女生要革命》、鄭容和MV裡也有她

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
朴敘俊與美籍華裔藝術家、模特兒兼演員蘿倫·蔡（Lauren Tsai）傳戀愛ing。圖／截自IG／bn_sj2013、laurentsai
朴敘俊與美籍華裔藝術家、模特兒兼演員蘿倫·蔡（Lauren Tsai）傳戀愛ing。圖／截自IG／bn_sj2013、laurentsai

南韓男星朴敘俊被爆有新歡，女方傳為美籍華裔藝術家、模特兒兼演員蘿倫·蔡（Lauren Tsai），朴敘俊經紀公司對於戀愛傳聞則回應「藝人私生活與官方行程無關」。

有網友於這個月在日本拍到朴敘俊與一名女子同行，並由穿搭配件推測出該女子就是在演藝圈多元發展的蘿倫·蔡。隨後，網友再挖出朴敘俊10日於社群分享有膠捲質感的照片，隔日蘿倫·蔡疑在同一地點分享了手拿底片機的照片，猜測朴敘俊海邊照出自蘿倫·蔡之手。同月14日，朴敘俊透過IG限動分享了拜訪Girls Don't Cry的照片，6天後，蘿倫·蔡也曝光了同一地點的照片，指2人足跡相似。

而對於朴敘俊傳新戀情，經紀公司表示他出席海外活動，同場有不少藝術家及相關人士，對於感情部分則回應藝人私生活難以確認。

而蘿倫·蔡（Lauren Tsai）被傳是朴敘俊女友，也成話題人物。據悉，她比朴敘俊小10歲，為亞歐混血，擁有多國血統，以Lala為模特兒藝名，演藝方面以參加日本富士電視台真人實境秀《雙層公寓：夏威夷》為人熟知，也是美國電影《女生要革命》的主演之一，她還參演過韓國男星鄭容和〈Summer Dream〉的MV。

延伸閱讀

李多慧回韓國巧遇許光漢 化身追星族直呼：太不像話了

朴寶藍猝逝屍檢「肝臟病變、脂肪肝」 國科搜推測死於急性酒精中毒

《魷魚遊戲》李瑜美突曬旅遊照 網見「繁中招牌、小黃」驚呼：臺灣

相關新聞

朴敘俊緋聞女友Lauren Tsai 曾演美國電影《女生要革命》、鄭容和MV裡也有她

南韓男星朴敘俊被爆有新歡，女方傳為美籍華裔藝術家、模特兒兼演員蘿倫·蔡（Lauren Tsai），朴敘俊經紀公司對於戀愛傳聞則回應「藝人私生活與官方行程無關」。

賀軍翔遭檢警搜索和他爆料有關？葛斯齊這麼說

賀軍翔今爆出位於民生社區的住家遭到檢警搜索，外傳和葛斯齊去年爆料他性騷酒店妹有關，剛葛斯齊對此表示，他認為賀軍翔住處遭搜...

4年前心碎坦承曾引產 45歲白富美女星證實升格當媽

45歲穆熙妍今傳出已升格當媽，經紀人受訪證實此事，並坦言她當媽媽有段時間，現在小朋友已經出生，但關於小孩性別及年齡等資訊...

切除兩器官抗癌 唐玲面臨斷崖式衰老

49歲女星唐玲過去演出多部八點檔走紅，不料在2019年被診斷出罹患胃癌第四期，手術時切除三分之二個胃保命，2022年時再...

粉絲別撲空！張哲瀚臨時說周六不來hito了

大陸男星張哲瀚因演耽改劇「山河令」而有知名度，後來被挖出曾在靖國神社附近拍照，引發中國大陸網友反日情緒，慘遭中國官方封號...

鳳梨氣炸曝高男「警局才認是馮語婷」 轟對方讓單親媽用苦肉計出來擋

網紅鳳梨（吳泓逸）提告「新一代女戰神」馮語婷，馮被鳳梨、陳沂指該名背後是2人以上的男女團體，更指背後男性就是高姓男子，而「馮語婷」今（23）中午於社群發文自曝本名並曬出正面照，表示自己是「一名看不過社會亂象的單親媽媽」，最後發出「不自殺聲明」。隨後，鳳梨再發文直指「馮語婷」就是高男，並曬出寫有被告人為高男的傳票。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。