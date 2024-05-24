朴敘俊緋聞女友Lauren Tsai 曾演美國電影《女生要革命》、鄭容和MV裡也有她
南韓男星朴敘俊被爆有新歡，女方傳為美籍華裔藝術家、模特兒兼演員蘿倫·蔡（Lauren Tsai），朴敘俊經紀公司對於戀愛傳聞則回應「藝人私生活與官方行程無關」。
有網友於這個月在日本拍到朴敘俊與一名女子同行，並由穿搭配件推測出該女子就是在演藝圈多元發展的蘿倫·蔡。隨後，網友再挖出朴敘俊10日於社群分享有膠捲質感的照片，隔日蘿倫·蔡疑在同一地點分享了手拿底片機的照片，猜測朴敘俊海邊照出自蘿倫·蔡之手。同月14日，朴敘俊透過IG限動分享了拜訪Girls Don't Cry的照片，6天後，蘿倫·蔡也曝光了同一地點的照片，指2人足跡相似。
而對於朴敘俊傳新戀情，經紀公司表示他出席海外活動，同場有不少藝術家及相關人士，對於感情部分則回應藝人私生活難以確認。
而蘿倫·蔡（Lauren Tsai）被傳是朴敘俊女友，也成話題人物。據悉，她比朴敘俊小10歲，為亞歐混血，擁有多國血統，以Lala為模特兒藝名，演藝方面以參加日本富士電視台真人實境秀《雙層公寓：夏威夷》為人熟知，也是美國電影《女生要革命》的主演之一，她還參演過韓國男星鄭容和〈Summer Dream〉的MV。
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