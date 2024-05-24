快訊

中職／睽違287天先發！潘威倫不到4局掉7分 第150勝再等等

逾8萬抗議民眾包圍立院 警設鐵柵欄：濟南、林森南路「只出不進」

國會聽證權二讀通過！官員虛偽陳述依法追刑責 關係人最重罰20萬

賀軍翔遭檢警搜索和他爆料有關？葛斯齊這麼說

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
葛斯齊。圖／本報資料照
葛斯齊。圖／本報資料照

賀軍翔今爆出位於民生社區的住家遭到檢警搜索，外傳和葛斯齊去年爆料他性騷酒店妹有關，剛葛斯齊對此表示，他認為賀軍翔住處遭搜索應該和他的爆料沒有太大關係，其他則沒有再多回應。

葛斯齊去年在直播中爆料，點名已婚的賀軍翔和酒店妹喇舌，還說張勛傑生日，當天賀軍翔喝多了，親了在場一個女孩，並伸出舌頭，又打了壽星張勛傑，當時賀軍翔否認爆料，如今住處竟突然遭到警方搜索，也難免讓外界聯想是否和去年的爆料有關，賀軍翔經紀人則表示賀軍翔正在拍戲，會配合調查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯推薦

相關新聞

賀軍翔遭檢警搜索和他爆料有關？葛斯齊這麼說

賀軍翔今爆出位於民生社區的住家遭到檢警搜索，外傳和葛斯齊去年爆料他性騷酒店妹有關，剛葛斯齊對此表示，他認為賀軍翔住處遭搜...

4年前心碎坦承曾引產 45歲白富美女星證實升格當媽

45歲穆熙妍今傳出已升格當媽，經紀人受訪證實此事，並坦言她當媽媽有段時間，現在小朋友已經出生，但關於小孩性別及年齡等資訊...

切除兩器官抗癌 唐玲面臨斷崖式衰老

49歲女星唐玲過去演出多部八點檔走紅，不料在2019年被診斷出罹患胃癌第四期，手術時切除三分之二個胃保命，2022年時再...

粉絲別撲空！張哲瀚臨時說周六不來hito了

大陸男星張哲瀚因演耽改劇「山河令」而有知名度，後來被挖出曾在靖國神社附近拍照，引發中國大陸網友反日情緒，慘遭中國官方封號...

鳳梨氣炸曝高男「警局才認是馮語婷」 轟對方讓單親媽用苦肉計出來擋

網紅鳳梨（吳泓逸）提告「新一代女戰神」馮語婷，馮被鳳梨、陳沂指該名背後是2人以上的男女團體，更指背後男性就是高姓男子，而「馮語婷」今（23）中午於社群發文自曝本名並曬出正面照，表示自己是「一名看不過社會亂象的單親媽媽」，最後發出「不自殺聲明」。隨後，鳳梨再發文直指「馮語婷」就是高男，並曬出寫有被告人為高男的傳票。

侯佩岑高喊回歸祖國「臉書、IG被灌爆」 網友嗆：快放棄台灣國籍

總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國大陸央視官方微博昨（22）日發文表示，「中國終將實現完全統一。」而台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑轉發貼文，引起不少台灣網友反彈，許多網友甚至湧入侯佩岑的臉書、IG嗆聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。