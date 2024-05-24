賀軍翔遭檢警搜索和他爆料有關？葛斯齊這麼說

賀軍翔今爆出位於民生社區的住家遭到檢警搜索，外傳和葛斯齊去年爆料他性騷酒店妹有關，剛葛斯齊對此表示，他認為賀軍翔住處遭搜索應該和他的爆料沒有太大關係，其他則沒有再多回應。

葛斯齊去年在直播中爆料，點名已婚的賀軍翔和酒店妹喇舌，還說張勛傑生日，當天賀軍翔喝多了，親了在場一個女孩，並伸出舌頭，又打了壽星張勛傑，當時賀軍翔否認爆料，如今住處竟突然遭到警方搜索，也難免讓外界聯想是否和去年的爆料有關，賀軍翔經紀人則表示賀軍翔正在拍戲，會配合調查。

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