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4年前心碎坦承曾引產 45歲白富美女星證實升格當媽

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
穆熙妍證實已經升格當媽。圖／摘自臉書
穆熙妍證實已經升格當媽。圖／摘自臉書

45歲穆熙妍今傳出已升格當媽，經紀人受訪證實此事，並坦言她當媽媽有段時間，現在小朋友已經出生，但關於小孩性別及年齡等資訊，因穆熙妍個性低調不便透露，但她很享受現在當媽媽的生活。穆熙妍是台灣太陽能大廠千金，外界粗估她身家百億，她2014年嫁給學長史天威，4年前她透露曾心痛引產，如今終於如願當媽。

穆熙妍是標準白富美，也常在社群分享生活點滴，她和老公史天威外型登對，結婚多年外界總會關心她何時生小孩，直到4年前她才坦言新婚第一個月時曾成功懷孕，但懷胎不到3個月，寶寶因為沒有心跳，只能忍痛引產，當時老公和婆婆都暖心安慰，尤其婆婆也有類似經驗，不斷給她鼓勵，也讓她直呼能擁有這樣的婆家十分幸運。

今傳出她升格當媽，經紀人證實她最近都忙著照顧小孩，其他的資訊則不便透露，也不希望外界再延伸出更多關於小孩的問題，但翻看她的社群照片，完全看不出她懷孕痕跡，她的小腹也始終平坦如一，留下不少想像空間。

經紀人回應「現在的生活很忙碌也很充實，謝謝大家關心。唯一的遺憾就是，小孩沒有讓爸爸看到。」

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