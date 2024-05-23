粉絲別撲空！張哲瀚臨時說周六不來hito了
大陸男星張哲瀚因演耽改劇「山河令」而有知名度，後來被挖出曾在靖國神社附近拍照，引發中國大陸網友反日情緒，慘遭中國官方封號、作品下架。他近年在海外發展，謀求新出路，本來這周六要出席hito流行音樂頒獎典禮，今（23）日卻臨時告知主辦單位不來了。
張哲瀚入圍2024 hito流行音樂獎「最受歡迎新人」獎項，原定25日出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮的他，卻在典禮前兩天緊急宣布取消，Hit Fm聯播網今日發布張哲瀚演出取消聲明，表示收到張哲瀚所屬經紀公司冉以音樂來信告知，張哲瀚因故不克前來，無法參加2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，「很遺憾宣布張哲瀚取消出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」。
電台也表示，也謝謝張哲瀚及所屬經紀公司冉以音樂祝福，「Hit Fm聯播網會做出最棒、最優質的2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，5月25日在台北小巨蛋完美呈現」，同時也向喜愛張哲瀚的粉絲道歉。
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