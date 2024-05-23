鳳梨氣炸曝高男「警局才認是馮語婷」 轟對方讓單親媽用苦肉計出來擋
網紅鳳梨（吳泓逸）提告「新一代女戰神」馮語婷，馮被鳳梨、陳沂指該名背後是2人以上的男女團體，更指背後男性就是高姓男子，而「馮語婷」今（23）中午於社群發文自曝本名並曬出正面照，表示自己是「一名看不過社會亂象的單親媽媽」，最後發出「不自殺聲明」。隨後，鳳梨再發文直指「馮語婷」就是高男，並曬出寫有被告人為高男的傳票。
「馮語婷」今午發文表示不會消失，鳳梨也回應：「到昨天深夜都還堅持自己是冤枉的…然後拿蝙蝠俠來比喻說不會因為被發現就消失…其實你不消失才是最好，讓一切有跡可循」，並質問對方：「你有沒有想過你在婚後在外的行為是不是一樣糟糕？你有沒有想過你前陣子🐱資金盤的事影響了多少人？」、「你這樣天天罵人詐騙的人，自己卻疑似吸金首腦…你自己都不覺得很可笑嗎…？」鳳梨還指對方找女子負責拍照放上網，再質問：「這樣的行為算不算欺騙公眾？」
鳳梨曬出傳票，顯示被告為高姓男子，還表示「他就是老子告馮語婷的被告，你們所謂的嬌小柔弱鋁森（女生），實則為40出頭歲的摳腳大叔」，並批對方敢做不敢當，要單親媽「用苦肉計出來擋」，喊話對方：「我一生監督你一人，直到你跟我之間有個結果為止。」
鳳梨全文：
馮語婷=高ＯＯ=花小武
柔弱嬌羞的…痾…40出頭歲摳腳大叔…
到昨天深夜都還堅持自己是冤枉的…
然後拿蝙蝠俠來比喻說不會因為被發現就消失…
其實你不消失才是最好，讓一切有跡可循，
當你義正嚴詞站在道德制高點評論別人射後不理以及詐騙時，
你有沒有想過你在婚後在外的行為是不是一樣糟糕？
你有沒有想過你前陣子🐱資金盤的事影響了多少人？
既然媒體都把你寫為「網紅 馮語婷」，
那麼我想你的一切行為也是可受社會公評的，對吧？
你這樣天天罵人詐騙的人，自己卻疑似吸金首腦…
你自己都不覺得很可笑嗎…？
照片中的模特(凱斯)出來發文說被肉搜造成困擾，
你們自己有沒有想過自己過往肉搜多少人造成人家的困擾?
你們整天在網路上聲稱自己是馮語婷且真有其人，
然後找一個模特(凱斯信貸主任)負責拍照露腿，
這樣的行為算不算欺騙公眾？
我前天晚上跟你通電話就跟你講得很明白了，
我要給你機會，而你卻是一回去馬上關版逃避，
今天又做了我最不欣賞的事情，
一個砸波囝，你敢做不敢當，在警察局承認馮語婷就是你，結果還讓一個單親媽媽用苦肉計出來擋，
想要試圖扭轉風向，
我現在就在這跟你預告，
我一生監督你一人，
直到你跟我之間有個結果為止。
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