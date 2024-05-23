侯佩岑高喊回歸祖國「臉書、IG被灌爆」 網友嗆：快放棄台灣國籍

總統賴清德就職演說中強調兩岸互不隸屬，中國大陸央視官方微博昨（22）日發文表示，「中國終將實現完全統一。」而台灣藝人歐陽娜娜、侯佩岑轉發貼文，引起不少台灣網友反彈，許多網友甚至湧入侯佩岑的臉書、IG嗆聲。

中國央視官方微博昨天發文表示，「台灣從來不是一個國家也永遠不會成為一個國家，『台獨』死路一條，祖國統一勢不可擋！中國終將實現完全統一。」歐陽娜娜跟侯佩岑微博隨後轉發貼文並寫上：「台灣必將回歸祖國的懷抱。」

消息一出，網友們紛紛湧入侯佩岑的臉書、IG嗆聲，「整身都粉紅真是符合時事啊」、「在台灣的過氣藝人只能回歸祖國，有時候也是挺可憐的」、「什麼時候放棄國籍」、「挖賽！小粉紅最美！」、「快點回家吧」、「如果妳微博不是被盜帳號，那真的為妳感到悲哀！！！」、「請你放棄臺灣國籍、健保，不要用著臺灣的一切資源又吃裡扒外」。

侯佩岑轉發央視發文，引發台灣網友上社群平台圍剿。

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