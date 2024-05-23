不敢拍上半身！謝金燕哭認：「瘦到不認識自己」

49歲「電音女神」謝金燕近來參加《乘風2024》（《浪姐5》），因為高強度的排練還曾弄傷腿，導致雙腿出現腫脹，4月時更透露身高170的她只剩下44.7公斤，讓粉絲們相當心疼。昨（22）日她再度曝光練舞照片，表示體重尚未恢復，更語出驚人表示：「瘦到不認識自己了」。

謝金燕昨天在社群平台分享近況，內容中提到：「瘦到不認識自己，怕你們也跟著哭，我真的有吃飯」，並附上一張練舞的下半身照片。照片中，雖然她穿著寬褲，但仍隱約看得出細腰腰線。

日前謝金燕透露自己體重剩下44.7公斤，直言得知的當下相當焦慮，「這該怎麼辦呢？大家都說浪姐是減肥訓練營，但我不想啊，我只剩靈魂的重量了……」。

謝金燕暴瘦「瘦到不認識自己了」。圖／摘自IG

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