主播界小隋棠遊歐被扒走8萬現金 在異國痛哭失聲

東風衛視近期推出新型態職場對話節目「請問老闆？」第二季，接續第一季廣泛好評及迴響，本週邀請到茶飲集團總經理謝宗澤，睽違12年再次上節目的他，不僅親手調製飲料請現場同學，也揭露有主播界「小隋棠」黃若薇遊歐洲時的「大撒幣」經歷。

談到創業經歷，最讓謝宗澤印象深刻的是，曾經碰到加盟店有黑道背景，收貨款時被6個人拿著球棒圍堵，最後是房東剛好過來才讓謝宗澤順利脫身。

聽聞謝宗澤的可怕經歷，黃若薇也分享自己日前在瑞士旅行慶生的難過插曲，她坦言自己是個不折不扣的生活白癡，特地在台灣買的隨身防扒包竟憑空消失，裡頭的8萬現金全都不翼而飛，其中還有朋友請她代購包包的費用，讓她忍不住在異國痛哭失聲，而且發生的時間剛好落在愚人節，還被親人朋友以為是在開玩笑，讓她自嘲迷糊性格不改，什麼防扒包都救不了。東風衛視「請問老闆？」第二季讓社會大眾一窺產業面貌，與企業家、老闆深度對談，分享品牌故事，並與校園新鮮人近距離互動，幫助同學提前瞭解職場生活。節目每週五晚間8點於東風衛視播出，並於9點首播網路版。

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