鄭俊英被曝爆準備移民 想重返樂界「當製作人」

南韓歌手鄭俊英因性侵、偷拍性犯罪遭判刑，今年3月刑滿出獄，隨著BBC上線揭密2019年勝利、鄭俊英、崔鍾訓「老司機群組」性醜聞事件的紀錄片，加害者動態再引人關注。

綜合《news1》、《xportsnews》等韓媒報導，鄭俊英最近與樂壇相關人見面，表達向重返演藝圈，繼續音樂生涯的想法。鄭俊英意識到公眾對他的負面反應，想以音樂製作人而非歌手身分重返音樂界，報導中稱鄭俊英無法放下對音樂的執著，已聯繫了相關人士，尋求合作。此外，還傳出他正準備移民的消息。

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