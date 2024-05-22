《麻辣教師GTO》中尾彬猝逝！演員妻曝其遺言 北野武悼合作夥伴

曾在經典日劇《麻辣教師GTO》飾演教務任的81歲深男星中尾彬驚傳猝逝，其演員妻子池波志乃為丈夫傳達遺言。

池波志乃22日透過經紀公司發聲，傳達中尾彬遺言，「我要關照過我的人，包括參與我工作的人、媒體、我的親友，以及所有支持我的人致上歉意。」並透露中尾彬人生最後一段路的狀況，表示他今年開始腿部發軟、體力下降，一邊接受醫生診治，一邊居家休養。原本狀況還不錯，努力康復，為12月旅行做準備，沒想到15日病況突然惡化，16日離開人世，走的安詳。

池波志乃為中尾彬第二任妻子，兩人於1978年結婚，婚後恩愛，被認為是娛樂圈銀色夫妻檔。

中尾彬曾演出北野武的電影《極道老男孩》，面對合作夥伴猝逝，北野武於官網哀悼：「又一位好演員走了，我感到非常震驚。」

北野武哀悼中尾彬。圖／截自北野武官網

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