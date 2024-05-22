金浩中酒駕肇逃警申請逮捕令 公司本部長涉滅證「記憶卡吞掉了」
南韓歌手金浩中（김호중）9日深夜疑似酒駕撞上一旁車輛，他肇事逃逸，事後經紀人自首試圖頂罪，而其公司當時曾表示金浩中並無喝酒，但他本人19日認了酒駕，向大眾致歉。然而，事件還有後續，據韓媒報導，警方已對金浩中及公司內涉嫌掩蓋事實的2人申請了逮捕令。
據《韓聯社》報導，案件關鍵證據－行車紀錄器記憶卡不見了，而金浩中經紀公司本部長竟稱「吞掉了」，讓人傻眼。而不僅事故車輛的記憶卡消失，金浩中於事故前後所駕駛車輛的記憶卡也通通不見。
綜合韓媒報導，警方已對金浩中及涉及滅證的公司本部長、代表申請了逮捕令。而金浩中犯行後說謊，甚至繼續開演唱會等進行活動演出，引起眾怒，不少網友已向陸續向KBS、MBC電視台請願要求封殺金浩中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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