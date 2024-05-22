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陳為民遭演藝圈大哥盜領100萬 工作常碰到卻1毛都不還

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
陳為民被騙走百萬。圖／中天提供
陳為民被騙走百萬。圖／中天提供

陳為民遭演藝圈大哥盜領百萬，「對方還活躍在這個圈子，我偶爾會碰到他，但他都說放心，我記得欠你錢，卻至今1毛沒還」。

中天綜合台「小明星大跟班」播出「有借有還算你運氣好？明星被欠錢事件簿」，藝人好心借錢給演藝圈前輩救急，卻反被盜領100萬，陳為民上節目時聊到：「我到一個大哥家串門子，我聽他打了好多電話要跟人家借10萬，那我覺得大哥的身價，錄一集節目都不只10萬，我就主動說『大哥，10萬我有』。」

但因為提款時間和金額限制，陳為民出於信任便將提款卡和密碼交給對方：「我隔天就去金門勞軍，回來的時候，大哥的助理就把提款卡還我，隔幾天，老婆說爸爸生日要拿2萬包紅包，結果我去領錢時，裡面1毛都沒有。」在場來賓聽了都很震驚，陳為民接著說：「卡裡大概有100多萬，而且大哥還活躍在演藝圈，所以我偶爾會碰到他，只是他都說『你放心，我記得欠你錢』，但至今1毛都沒還。」

小鐘也曾借錢給圈內好友：「20萬是我人生借出最大的一筆錢，因為這個朋友形象很好、很老實，他跟我借錢的理由是要付孝親房的頭期款，那我也很能接受，而且他一個禮拜就還我了，所以過了幾天，他又再跟我借20萬要付裝潢費，我就更放心的借了。」但到了約定的還款日，對方竟直接搞消失，小鐘才發現自己被騙：「後來也傳出他跟很多人借錢，我才知道他是借錢去簽賭，我就想難怪，那時候我家臨時沒那麼多現金，我只能先拿6萬，我一拿出來，他就很急著拿走。」但小鐘最後還是心軟原諒對方：「差不多隔了1天之後，他跟朋友在南部開早餐店，我想去幫他，結果他拉我到旁邊說『鐘哥，帳號給我，我先還你3萬』，我很感動，覺得他很有心，所以我覺得這就夠了，這個朋友，我還是繼續交。」

小鐘還曾被假富二代詐騙：「去夜店認識一個戴名錶、開名車的男生，好幾次出去都是他招待，我覺得他很罩，而且感覺很多藝人也都認識他，有天他說跟朋友合開pub，要借15萬周轉，3天還我16萬，我想說3天賺1萬，還能跟著他吃香喝辣，我就借了。」但小鐘受邀出席pub開幕活動時，卻是一肚子氣：「我一去，他就凹我主持，後來他說有準備包廂跟香檳給我，結果結束後，他還跟我收2萬，我超生氣。」而事後小鐘想詢問還款進度時，卻發現自己被對方封鎖：「我直接去店裡說『你們老闆欠我錢』，結果店員說『他不是這裡的老闆，也不是股東，他只是負責call客的』，我另個朋友也幫我聯繫他爸爸，結果他說『他已經不是第一次這樣，所以他爸爸決定不再幫他了』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

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