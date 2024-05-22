警公布殺人未遂逃犯足跡 謝忻嚇傻：跟我完全重疊

涉犯殺人未遂的受監護處分人簡姓男子，日前在基隆某醫院監護時逃脫，後來被發現搭乘客運前往台北市，除了基隆、雙北今天陸續宣布各級學校暫停開放。昨（21）日警方公布簡姓男子足跡，藝人謝忻看了嚇得直呼：「跟我的足跡完全重疊！」

39歲簡男本月19日下午從基隆某醫院逃脫，目前行蹤不明，警方昨天公布簡男逃脫後的足跡，從基隆市安樂區到中山區、仁愛區，橫跨半個基隆，途中還到超商偷飲料，簡男還在19日搭乘1579公車到「台北市南京東路三民路口」下車，目前仍在追查簡男後續動向。

昨天新聞消息一出，謝忻則嚇得在threads發文透露：「我剛衝出去路跑舒壓，結果經過南京三民路口之後，新聞跳出來說從基隆逃跑的犯嫌，已經從基隆搭車來南京三民了」，嚇得直呼：「跟我的足跡完全重疊」。

發文一出，有網友還吐槽：「你跟髒東西真的很有緣啊」並建議她到廟裡走走，謝忻則回應：「你4不4話中有話？」隨後也向警察加油打氣。

謝忻表示自己與簡姓男子足跡重疊。 圖／摘自threads

據了解，簡男去年1月在萬華區，持酒瓶等物品攻擊1女子頭頸部，造成撕裂傷，簡男被捕偵訊後依殺人未遂罪嫌起訴。台北地院審理認定簡男殺人未遂犯行，因他罹患思覺失調症，判刑3年，執行前令入相當處所，施以監護5年，被安排住進基隆的醫院監護，未料卻逃走。簡男逃脫後不知去向，目前在基隆、雙北都有出沒的足跡，台北市、新北市與宜蘭縣22日都暫停開放校園並加強門禁。

警方表示，簡男離開醫院時穿著白色上衣、外加長袖方格紋襯衫、黑色長褲，身高172公分、身上無財物、未使用手機，為思覺失調症（幻聽），具有攻擊性，所犯罪行是殺人未遂，通緝罪名是「準脫逃罪」。

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