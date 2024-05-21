BBC揭鄭俊英、崔鐘訓等人性侵昏迷女 還稱：最有趣的夜晚

BBC推出《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》紀錄片，紀錄的正是2019年震驚各界的南韓歌手鄭俊英、前BIGBANG勝利、前FTISLAND崔鐘訓的「老司機群聊」性醜聞事件，片中曝光更多讓人髮指的惡行。

紀錄片中曝光群聊中分享的鄭俊英、崔鐘訓一群人對酒醉女性下手影片，2016年3月時鄭俊英在大邱有一場粉絲簽名會，簽名會前一天簽售地點附近的某酒店裡，一名女子在昏迷時被強姦了，事後鄭俊英被問到大邱時，甚至還說「一生中最有趣的夜晚」。紀錄片中還揭露其友人分享女子被侵犯的影片，甚至女子太醉跌倒撞到頭部，鄭俊英一群人並未收手，輪流侵犯女子。事後群組中一名在現場的人還當時情況，宿寫著「以為那個女的要腦震盪了」等描述時，鄭俊英還回了笑Cry表情符號。

網友看到BBC紀錄片，想到加害者鄭俊英、勝利等人竟都已出獄，直嘆「毀了這麼多人的人生，這些人竟然都已經出獄了」、「加害者們都出獄了，受害者卻得一輩子帶著這些傷痛」、「這必須要再次傳開去，那些人渣還沒學到教訓。」

BBC推出《下藥、性侵和羞辱——揭露韓流明星聊天室裡的秘密》紀錄片。圖／截自YouTube／BBC News

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