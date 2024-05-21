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用「黑稱」小曲線稱小S！粉絲怒喊封殺趙正平 小S大器回應

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
趙正平抖音影片以「小曲線」稱呼小S惹怒粉絲。圖／截自微博
趙正平抖音影片以「小曲線」稱呼小S惹怒粉絲。圖／截自微博

不少大陸網友評論汪小菲與S家糾紛話題時，以「曲線」稱呼大小S，然而最近趙正平於大陸抖音平台分享影片時，字幕竟以「小曲線」稱呼小S，引起網友不滿，要小S封殺趙正平，小S則大器回應。

趙正平於抖音分享試吃影片，吃到汪小菲品牌的酸辣粉，不僅影片介紹寫下「不要叫我呱呱，我今天要…嗦完妳前姊夫家的酸辣粉」，後期還配上圖片，並分別以「前姐夫」、「小曲線」稱汪小菲、小S，趙正平也毫不避諱直說：「大家也都知道啊，這是我之前錄《康熙來了》主持人的前親戚啊，他們家賣的東西。」

影片曝光有網友不滿，便到小S社群貼文下留言「S姐請封殺趙正平，他在抖音開帳戶並用黑粉的稱呼「小曲線」稱呼你，然後試吃麻六記的酸辣粉，拿這個衝流量。」而小S也回應了，她先大器回應「沒關係啦」，隨後再表示「心要用來愛，用來恨很累，我希望愛我的人都過得幸福、開心。」

小S回應。圖／截自IG／elephantdee
小S回應。圖／截自IG／elephantdee

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