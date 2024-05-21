夏克立無預警曬病床照 「走路怪怪的」動手術：再走路沒有問題吧
夏克立今（21）突然發文：「沒有不好。又要開刀。 沒問題。 可以了！」並曝光他在醫院穿的病服的影片，原來是因舊傷復發，他決定動手術。
夏克立於透過影片表示，走路有點怪怪的，因為十年前拍節目時背部受傷，最近舊疾復發，「當時的問題又回來了」，所以決定開刀。他說醫院、醫師都很棒，不會怕，直說
：「開完刀，應該可以再走路，沒有問題吧！」
他還表示因為舊疾復發關係做事不太容易，感謝這段期間幫助他的人，也謝謝大家對他的關心和支持。
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