10億女星出事了！6百萬名車炸裂嚇壞人
身價10億的王宥忻養有羊駝「麥可」，萌樣圈粉無數，她也砸下重金替麥可準備接送的專車，未料要價600萬的特斯拉昨日突然在路上爆胎，連忙聯繫拖吊公司，沒想到慘事一樁接著一樁，因拖吊不慎導致車體前方炸裂爆開，畫面看起來十分驚悚。
至於後續處理狀況？她表示全交給保險公司處理，還好麥可沒有在車上，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福，只是現在要重新替麥可再準備新專車，可想而知麥可一定會哭哭，因為要好一陣子都無法出門。
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