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10億女星出事了！6百萬名車炸裂嚇壞人

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
王宥忻的600萬「麥可專車」出事了。圖／讀者提供
王宥忻的600萬「麥可專車」出事了。圖／讀者提供

身價10億的王宥忻養有羊駝「麥可」，萌樣圈粉無數，她也砸下重金替麥可準備接送的專車，未料要價600萬的特斯拉昨日突然在路上爆胎，連忙聯繫拖吊公司，沒想到慘事一樁接著一樁，因拖吊不慎導致車體前方炸裂爆開，畫面看起來十分驚悚。

至於後續處理狀況？她表示全交給保險公司處理，還好麥可沒有在車上，負責拖吊的工作人員也沒有受傷，錢財是身外之物，平安是福，只是現在要重新替麥可再準備新專車，可想而知麥可一定會哭哭，因為要好一陣子都無法出門。

身價10億的王宥忻養有羊駝「麥可」。圖／固力狗提供
身價10億的王宥忻養有羊駝「麥可」。圖／固力狗提供

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