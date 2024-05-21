主播房業涵「買房等4年終於交屋」：還沒入住就漲4成

主播房業涵外型甜美，擁有不少死忠粉絲，北漂13年的她日前終於買房，前兩天開心分享交屋喜訊，並透露慶幸自己在疫情前就入手這間房子，如今已經漲了4成。

房業涵去年分享自己買下預售屋，如今房子已蓋好，近日順利交屋後也向大家報喜，並在臉書寫下：「感謝限動祝賀的朋友，等了4年，今天交屋了！還好疫情前入手，漲幅近4成，算是有效投資」。

據悉，房業涵過去曾透露，因為工作交通緣故，加上曾做過土壤液化的專題，仔細研究後才決定在三重買下預售屋，正式成為有殼族。

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